O clube português, que tinha empatado 1-1 na deslocação ao estádio do Eintracht Frankfurt e vencido por 2-0 na receção ao Tottenham, aumentou para dois pontos a vantagem sobre o segundo classificado, agora os alemães, que hoje venceram por 1-0 os ingleses. O Tottenham segue no terceiro lugar, já a quatro pontos do Sporting, enquanto o Marselha é último, a seis de distância.

O Sporting quebrou a resistência dos franceses aos 26 minutos, quando Rodrigo Ribeiro desviou de forma oportuna um cruzamento de Afonso Moreira, marcando o primeiro dos três golos na partida, e os 'leões' sentenciaram o encontro ainda antes do intervalo.

Aos 40 minutos, Samuel Justo aumentou a vantagem para 2-0, concluindo com um remate em arco uma boa jogada do ataque sportinguista, e, poucos segundos após o Marselha ter reatado o jogo, aos 41, Mateus Fernandes recuperou a bola, combinou com Rodrigo Ribeiro e fixou o 3-0 ao intervalo, com um colocado 'disparo' rasteiro à entrada da área.

Rodrigo Ribeiro consumou o 'hat-trick' a abrir a segunda parte, com golos concretizados aos 49 e 52 minutos, primeiro na sequência de um pontapé de canto e depois através de um cabeceamento oportuno, correspondendo a um cruzamento teleguiado de David Monteiro.

Afonso Moreira elevou os números da goleada, aos 59 minutos, com um colocado remate no interior da área anfitriã, mas a expulsão de David Monteiro, aos 70, por ter travado em falta um adversário que se isolava em direção à baliza 'leonina', refreou o ímpeto goleador do Sporting.

O Marselha foi incapaz de aproveitar o facto de jogar os últimos 20 minutos em superioridade numérica, tendo inclusive desperdiçado uma grande penalidade, por falta de Diego Calai sobre Lukoki, com o guarda-redes a retificar o erro e a defender o remate de Esey Gebreyesus.

