Com três provas por disputar, o Sporting, que somou o 50.º título feminino, tinha 116 pontos e já não podia ser apanhado pelo Benfica (88).

No setor masculino, com duas provas ainda por fazer, o Benfica já tinha assegurado o 32.º título, a 16 do recordista do Sporting, com 125,5, estando longe dos 'leões' (102).

Devido à pandemia de covid-19, as três divisões dos Nacionais de clubes realizaram-se em seis cidades diferentes (Guimarães, Vagos, Lisboa, Lagoa, Ribeira Brava e Ponta Delgada) e em apenas um dia.

