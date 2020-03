Sporting derrota Benfica rumo às meias-finais da Taça de Portugal de futsal

O Sporting apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal, ao derrotar o Benfica, por 5-3, nos 'quartos', e marcou encontro com os Leões de Porto Salvo, num jogo com data ainda por determinar.

