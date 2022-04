Sporting defronta ACCS e Benfica o Barcelona nas 'meias' da 'Champions' de futsal

O Sporting, detentor do troféu, defronta os franceses do ACCS Asnières Villeneuve e o Benfica enfrenta os espanhóis do FC Barcelona nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon (Suíça).