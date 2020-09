O golo de João Novais, aos 34 minutos, estabeleceu diferenças num jogo-treino realizado seis dias depois do desaparecimento de Dito, antigo jogador dos 'arsenalistas' e ex-treinador dos juniores, que morreu aos 58 anos, quando se preparava para a segunda época seguida como diretor-geral dos 'galos', que também representou nos relvados.

Antes do apito inicial, os jogadores das duas formações seguraram uma faixa com a mensagem "Para sempre Dito", acompanhada pela exibição nos ecrãs do estádio da imagem do antigo internacional português, falecido durante o estágio realizado pelos barcelenses em Melgaço e sepultado no sábado em Barcelos, de onde era natural.

Os treinadores Rui Almeida e Carlos Carvalhal optaram por não adiantar detalhes sobre os atletas utilizados no apronto, numa altura em que restam nove dias para o arranque oficial da temporada 2020/21 no futebol português.

O Gil Vicente fará no sábado a quinta e última partida de preparação diante do Vitória de Guimarães, em horário e local a designar, antes da visita ao Sporting, relativa à jornada inaugural da I Liga, em 19 de setembro, às 18:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No mesmo dia, às 21:00, o Sporting de Braga desloca-se ao Estádio do Dragão para medir forças com o campeão nacional FC Porto, uma semana após o oitavo teste de pré-época, que trará um jogo com o Farense, no sábado, às 20:00, no Municipal de Braga.

RYTF // NFO

Lusa/Fim