Depois do empate a um dos 'canarinhos' na receção ao Benfica, no sábado, os 'arsenalistas' têm a possibilidade de saltar para o segundo lugar, já que contam menos três pontos e dois golos marcados do que os campeões em título da II Liga.

O Sporting de Braga só perdeu uma vez na prova (1-2 com o Sporting, à segunda jornada) e vai numa série de sete jogos consecutivos a pontuar, mas num ciclo em que cedeu quatro igualdades, correspondente a oito pontos.

Para igualar o Estoril Praia, os 'arsenalistas' terão, porém, de bater outra das revelações da prova, o Portimonense, que segue no sexto lugar, com 14 pontos, e vencendo, pode chegar a quinto, ultrapassando precisamente o 'onze' de Carlos Carvalhal.

Os 'arsenalistas' só venceram um de quatro jogos caseiros, enquanto os algarvios estão invictos como visitantes, somando três triunfos (1-0 em Guimarães, 3-0 em Tondela e 1-0 na Luz) e uma igualdade (1-1 no Bessa).

No encontro de encerramento da 10.ª ronda, o Paços de Ferreira, que soma 10 pontos, vai tentar ascender à primeira metade da tabela, o que conseguirá se bater em casa o Moreirense, três pontos abaixo na tabela.

A jornada, que começou na sexta-feira com o triunfo caseiro do Arouca face ao Tondela (2-0), ficou marcada, no sábado, pelo empate do Benfica, que perdeu a liderança para FC Porto (4-1 ao Boavista) e Sporting (1-0 ao Vitória de Guimarães).

Programa e resultados da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 out:

Arouca -- Tondela, 2-0

- Sábado, 30 out:

FC Porto -- Boavista, 4-1

Estoril Praia -- Benfica, 1-1

Sporting -- Vitória de Guimarães, 1-0

- Domingo, 31 out:

Marítimo -- Gil Vicente, 1-2

Belenenses SAD -- Santa Clara, 2-1

Famalicão -- Vizela, 1-1

- Segunda-feira, 01 nov:

Sporting de Braga -- Portimonense, 19:00.

Moreirense -- Paços de Ferreira, 21:15.

PFO // PFO

Lusa/Fim