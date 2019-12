Sporting de Braga ganha em Bratislava e conquista Grupo K

O Sporting de Braga garantiu hoje o primeiro lugar do Grupo K da Liga Europa em futebol, ao vencer por 4-2 no reduto do Slovan Bratislava, em encontro da sexta e última jornada.

