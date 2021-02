Sem fazer parte dos planos do treinador Carlos Carvalhal, chegando mesmo a descer à equipa B, Bruno Viana vai ter a oportunidade de representar o clube que está na luta pela revalidação do campeonato brasileiro.

"O Manto foi preparado com carinho. Ele chegou, vestiu e agora faz parte do Maior do Mundo", escreveu o 'mengão' no Twitter.

O atleta de 26 anos deixou o Cruzeiro em 2016 rumo aos gregos do Olympiacos, sendo que, após uma época, ingressou nos 'arsenalistas'.

RBA // AMG

Lusa/Fim