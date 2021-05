Em Barcelos, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, com um golo de Ricardo Horta, mas o Gil Vicente conseguiu chegar ao empate ainda na primeira parte, aos 29, por intermédio de Claude Gonçalves.

Com este empate, o Sporting de Braga, que não vence há quatro jogos, está a sete pontos do Benfica, que é terceiro, e com apenas dois jogos por disputar já não pode chegar a um lugar de acesso à 'Champions', sendo certo, face à vantagem de 10 pontos para o Paços de Ferreira, que vai acabar a época no quarto lugar.

Já o Gil Vicente está em 11.º, com 36 pontos, e apesar de estar em boa posição, ainda não tem a manutenção no escalão máximo assegurada.

