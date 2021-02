A um ponto dos 'dragões', que encerram a ronda somente na segunda-feira, na Madeira, frente ao Marítimo, os 'arsenalistas' são os primeiros a entrar em campo, às 18:00, recebendo o Tondela, que integra o trio de equipa que seguem no 10.º lugar, com os mesmos 21 pontos de Belenenses SAD e Nacional.

As 'aguais', que estão a dois pontos do rival do Minho e a três dos portistas, entram em campo às 20:15 no Algarve, frente a um 'novo' Farense, moralizado com a entrada do treinador Jorge Costa e que vem de triunfo 3-2 em casa do Nacional, embora seja antepenúltimo na classificação.

Sporting de Braga e Benfica jogam depois de ronda europeia na quinta-feira na Liga Europa, com uma derrota (0-2 com a Roma) e um empate (1-1 com o Arsenal), respetivamente, enquanto o FC Porto venceu quarta-feira a Juventus (2-1) para a Liga dos Campeões.

Quanto ao Sporting, há muito afastado da Europa, venceu no sábado por 2-0 na receção ao Portimonense e comanda com 54 pontos, mais 13 do que o FC Porto, segundo, 14 face ao Sporting de Braga, terceiro, e 16 em relação ao Benfica, quarto. O Paços de Ferreira é quinto, a três pontos dos 'encarnados'.

Com a questão do título cada vez mais inclinada a favor do Sporting, o segundo lugar é um 'troféu' muito desejado, pois vale entrada direta na milionária Liga dos Campeões, enquanto o terceiro dá apenas acesso à terceira pré-eliminatória.

Os pacenses recebem o Vitória de Guimarães, às 15:00, que estão em sexto lugar, a somente três pontos de distância, pelo que podem ameaçar a sua posição.

O Rio Ave, nono com 22 pontos, recebe o lanterna-vermelha Famalicão, com 15.

Programa e resultados da 20.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 fev:

Boavista -- Moreirense, 1-0

- Sábado, 20 fev:

Belenenses SAD -- Nacional, 2-1.

Gil Vicente - Santa Clara, 1-0.

Sporting -- Portimonense, 2-0.

- Domingo, 21 fev:

Rio Ave -- Famalicão, 15:00

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 15:00

Sporting de Braga -- Tondela, 18:00

Farense -- Benfica, 20:15

- Segunda-feira, 22 fev:

Marítimo - FC Porto, 19:00

RBA // PFO

Lusa/Fim