Num terreno muito complicado, devido ao mau tempo, o lateral direito espanhol Pedro Porto marcou, aos 41 minutos, o golo dos comandados de Rúben Amorim, que tinha arrebatado a prova na época passada ao comando dos 'arsenalistas'.

No 'ranking' da prova, os 'leões', que já tinham vencido em 2017/18 e 2018/19 e perdido as finais de 2007/08 e 2008/09, sempre nos penáltis, isolam-se no segundo lugar, com três cetros, contra a dois do Sporting de Braga. Lidera o Benfica, com sete.

