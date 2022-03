Os bracarenses vão defrontar pela primeira vez o Mónaco, que conta com o internacional português Gelson Martins, nas competições europeias e nunca conseguiram superar equipas francesas, após terem sido eliminados pelo Paris Saint-Germain, na então denominada Taça UEFA, em 2008/09, e pelo Marselha, em 2017/18.

Nas duas vezes em que disputou os 'oitavos' da Liga Europa, o Sporting de Braga seguiu sempre em frente e, em 2010/11, foi mesmo finalista da competição, acabando por perder o jogo decisivo com o FC Porto (1-0), em Dublin.

Os médios Al Musrati e Castro e o lateral Francisco Moura estão em risco no Sporting de Braga e podem falhar o jogo da segunda mão, caso vejam um cartão amarelo diante dos monegascos, o mesmo acontecendo com o russo Golovin e o alemão Kevin Volland, no Mónaco.

No fim de semana, para os respetivos campeontos, o Mónaco venceu fora o Marselha, que seguia no segundo lugar, por 1-0, com um tento de Gelson Martins, enquanto os 'arsenalistas' somaram o segundo empate consecutivo na I Liga, no reduto do Boavista (1-1).

O encontro está agendado para as 20:00, em Braga, e será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.

Na quarta-feira, o FC Porto perdeu por 1-0 na receção ao Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da prova, graças a um golo do brasileiro Lucas Paquetá, aos 59 minutos.

LG // MO

Lusa/fim