"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que terminou a ligação profissional que mantinha com as jogadoras Amanda Pérez, Ana Capeta, Carlyn Baldwin, Carolina Mendes, Inês Pereira, Mónica Mendes, Nevena Damjanovic, Patrícia Morais e Raquel Fernandes, da equipa principal feminina de futebol", escrevem os 'leões' na nota distribuída.

A equipa 'leonina' foi segunda classificada na fase de campeão do campaonto nacional feminino, com 34 pontos, menos cinco do que o Benfica, que se sagrou esta temporada pela primeira vez campeão nacional.

