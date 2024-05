O anúncio da contratação de Stankovic, que também treinou Estrela Vermelha (Sérvia) e Sampdoria (Itália), surge dois dias depois da eliminação do Spartak pelas mãos do modesto Báltika nas meias-finais da Taça da Rússia.

O atual treinador do Spartak é o russo Vladimir Slishkovich, que substituiu o espanhol Guillermo Abascal em meados de abril, afastado devido aos maus resultados.

O Spartak, que conta no plantel com o lateral português Tomás Tavares (ex-Benfica), está atualmente em quinto lugar no campeonato, embora não possa disputar competições europeias devido à exclusão do futebol russo por causa da guerra na Ucrânia.

Com Abascal no banco, a equipa ficou em terceiro lugar na época passada, num campeonato vencido pelo 'todo-poderoso' Zenit. O Spartak ganhou apenas uma liga (2017) e uma taça russas desde 2003.

DN // MO

Lusa/fim