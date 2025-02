Os 'red devils', dos internacionais lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes e treinados por Ruben Amorim, vão defrontar a Real Sociedad, com a primeira mão em 06 de março, em San Sebastian, e a segunda no dia 13, já em Old Trafford.

O Fenerbahçe, de José Mourinho, que teve de jogar o play-off, defrontará o Rangers, do central Rafael Fernandes, que terminou a fase de liga em oitavo lugar e apurou-se diretamente para o oitavos de final, enquanto o Lyon, de Paulo Fonseca, começa fora com os romenos do FCSB (Steaua Bucareste).

United (terceiro) e Lyon (sexto) não tiveram de disputar o play-off, depois de terminarem a fase da liga da segunda competição da UEFA entre os oito primeiros.

O sorteio de hoje, a definir os oitavos de final, e o possível emparelhamento até às meias-finais, teve ainda o condão de colocar os três treinadores portugueses na mesma metade do quadro, o que significa que, seguindo em frente, ainda se irão defrontar em algum momento.

Nos 'quartos', existe a possibilidade de um duelo entre Paulo Fonseca e Ruben Amorim, enquanto José Mourinho, também em caso de êxito, apenas poderá defrontar um dos compatriotas nas meias-finais.

Em outros jogos dos 'oitavos', a Roma, que eliminou o FC Porto, defronta o Athletic Bilbau, cujo estádio de San Mamés, com capacidade para 50.000 espetadores, será o palco da final de 2024/25, em 21 de maio.

A eliminatória fica completa com os embates entre Olympiacos, de Costinha, Chiquinho, André Horta e Gelson Martins, e Bodo/Glimt, entre Eintracht Frankfurt e Ajax e entre Viktoria Plzen e Lazio, equipa do lateral português Nuno Tavares.

RPM // VR

Lusa/Fim