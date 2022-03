Slimani, de 33 anos, que regressou em janeiro ao Sporting, equipa que representou entre 2013 e 2016, após rescindir com o Lyon, é um dos 24 escolhidos de Belmadi, entre os quais se destacam também Ryad Mahrez (Manchester City) ou Bennacer (AC Milan).

No Sporting, Slimani já marcou quatro golos desde que regressou, com o avançado a marcar no empate com o Marítimo (1-1) e nas vitórias diante de Arouca (os dois golos no 2-0) e Moreirense (2-0).

A Argélia defronta a seleção dos Camarões no 'play-off' final da Confederação Africana de Futebol, com a equipa a jogar primeiro fora, em 25 de março, e a ter o segundo jogo em casa, em 29 do mesmo mês.

