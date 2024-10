Já com a liderança do ranking ATP garantida, pelo menos, até ao final do ano, Sinner impôs-se na decisão a 'Nole', pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, encerrando o encontro ao fim de uma hora e 39 minutos com um 'ás' no derradeiro ponto.

O transalpino, de 23 anos, venceu a sétima de oito finais que disputou esta temporada, em 14 torneios em que participou, sendo que apenas foi derrotado em Pequim, há pouco mais de uma semana, pelo espanhol Carlos Alcaraz.

No piso duro de Xangai, Sinner arrecadou o quarto Masters 1.000 da carreira e o terceiro no presente ano, depois de Cincinnati (2024), Miami (2024) e Canadá (2023).

Este ano, o líder da hierarquia mundial já tinha vencido dois 'majors' - o Open da Austrália e o US Open -, bem como os torneios de Halle (Alemanha) e Roterdão (Países Baixos).

