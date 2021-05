Frederico Silva, que atingiu esta semana o 'ranking' mais alto da carreira (170.º ATP), João Domingues (227.º) e Nuno Borges, 301.º colocado, mas com entrada assegurada no 'top-300' mundial na próxima segunda-feira, vão juntar-se, assim, a Pedro Sousa (111.º ATP) na principal grelha do evento, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT) no Complexo Desportivo do Jamor.

Além do jogador das Caldas da Rainha, do tenista de Oliveira de Azeméis e do jovem da Maia, vice-campeão do 'challenger' de Oeiras 2, a FPT também presenteou Gonçalo Oliveira (309.º ATP), Gastão Elias (312.º ATP) e Gonçalo Cação (529.º ATP) com convites para a fase de qualificação, que arranca no domingo.

Aquele que é o segundo torneio mais importante a decorrer em Portugal, depois do Estoril Open, vai contar ainda com a presença seis jogadores no 'top 100' mundial, nomeadamente do checo Jiri Veseley (73.º), do norte-americano Steve Johnson (85.º), do argentino Federico Corria (91.º), do espanhol Pedro Martínez (94.º), do alemão Yannick Hanfmann (95.º) e do também argentino Juan Ignacio Londero (98.º).

