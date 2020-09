O chinês Wang Qiuming, aos 45 minutos, numa recarga a um remate que embateu no poste, adiantou o Hebei, e, já no período de 'descontos' da segunda parte, aos 90+5, o brasileiro Marcão fixou o resultado final, colocando fim a uma série de 11 encontros oficiais sem perder do líder do Grupo B, com 20 pontos.

No domingo, caso o Beijing Guoan triunfe diante do Wuhan Zall, equipa do defesa central português Daniel Carriço, passa a liderar o grupo, com os mesmos pontos do Shanghai SIPG, enquanto o Hebei é quarto classificado, com 14 pontos.

AJC // RPC

Lusa/Fim