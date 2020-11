Num encontro disputado em Doha, no Qatar, devido às restrições existentes na Austrália por causa da pandemia de covid-19, um 'bis' de Li Shenglong, aos 63 e 79 minutos, deu a vitória à equipa do técnico luso, num encontro em que os australianos chegaram a estar em vantagem, com um golo de Buhagiar, marcado logo aos oito minutos.

O avançado brasileiro Hulk, antigo jogador do FC Porto, que acaba contrato com o Shanghai SIPG em dezembro, foi capitão do clube chinês e acabou por ser substituído aos 75 minutos.

Com este triunfo, o Shanghai SIPG 'saltou' para o segundo lugar do Grupo H, com três pontos, atrás dos japoneses do Yokohama Marinos, que lideram com seis, embora tenham dois jogos disputados.

Sydney, com três jogos disputados, e Jeonbuk, equipa treinada pelo português José Morais, com dois jogos, têm apenas um ponto.

No domingo, há duelo português na Liga dos Campeões asiática, com o Shanghai SIPG a visitar os coreanos do Jeonbuk.

A competição esteve suspensa desde fevereiro deste ano devido à pandemia da covid-19.

