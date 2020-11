Sexto lugar de Miguel Oliveira não impediu Joan Mir de se sagrar campeão mundial de MotoGP

O sétimo lugar do piloto espanhol Joan Mir (Suzuki) no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, atrás do português Miguel Oliveira (KTM), foi o suficiente para o piloto de 23 anos garantir o primeiro título da sua carreira em MotoGP.