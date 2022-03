A equipa orientada pelo ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui teve mais posse de bola, mais ascendente no jogo, mas não teve competência para romper a sólida organização defensiva do Alavés, cuja equipa luta pela manutenção.

Com este 'nulo', o Sevilha, segundo classificado e a única equipa que parece em condições de impedir o Real Madrid de conquistar o título, pode ficar a oito pontos do rival, caso a equipa 'merengue' vença no sábado, na receção à Real Sociedad.

Já o Alavés segue em 18º lugar, o primeiro abaixo da zona de despromoção, com 22 pontos.

O Real Madrid lidera a Liga espanhola com 60 pontos (26 jogos), seguido do Sevilha, com 55 (27), do Bétis, com 46 (26), do FC Barcelona, com 45 (25), do Atlético Madrid, detentor do título, com 45 (26), e da Real Sociedad, com 44 (26).

