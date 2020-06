Anteriormente, a equipa andaluz somou empates com Levante (1-1), FC Barcelona (0-0) e Villarreal (2-2), tendo esta nova igualdade significado já a perda de oito pontos nas últimas quatro jornadas e do terceiro lugar para o Atlético de Madrid.

O Valladolid esteve em vantagem no marcador desde o minuto 25, graças a um golo do central Kiko, que marcou de cabeça na sequência de um lançamento quase do meio-campo para as costas da defesa contrária.

A equipa do ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui logrou empatar aos 83 minutos, através de um penálti, por mão de um defesa do Valladolid após um cabeceamento de Sérgio Escudero, cobrado pelo argentino Lucas Ocampos, mas já tinha visto o videoárbitro não conceder um golo aos 55, por fora de jogo de Munir El Haddadi.

O internacional português Rony Lopes, do Sevilha, entrou em campo aos 90+1 minutos, para substituir o argentino Lucas Ocampos.

Com mais este empate, o Sevilha, que tinha sido ultrapassado pelo Atlético Madrid na jornada anterior, segue em quarto lugar do campeonato com 54 pontos, menos um do que a equipa de João Félix, que ocupa o terceiro posto e recebe o Alavés no sábado, ambos bem distantes do duo que partilha a liderança, Real Madrid e FC Barcelona, com 68.

JEC // VR

Lusa/fim