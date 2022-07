"Não tenho uma varinha mágica, mas vou fazer todos os possíveis para tornar a equipa mais forte", prometeu o treinador, de 48 anos.

Krstajic vai substituir Yasen Petrov, que renunciou ao cargo no início de junho, após a humilhante derrota por 5-2 com a Geórgia, para a Liga das Nações.

O antigo internacional sérvio, que assinou um contrato de dois anos, já foi selecionador do seu país, entre 2017 e 2019, orientando ainda o TSC Backa Topala. Teve uma experiência como emigrante, em Israel, onde comandou o Maccabi Tel-Aviv.

O seu primeiro desafio vai ser o de tirar a Bulgária do penúltimo lugar do Grupo C4 da Liga das Nações, sendo que recebe Gibraltar, em 23 de setembro, e desloca-se à Macedónia do Norte, três dias depois.

