Nas meias-finais, Cabral e Brkic não conseguiram contrariar o favoritismo dos italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, primeiros cabeças de série do quadro de pares do torneio croata de terra batida, saindo derrotados por 6-0 e 7-6 (7-5), após uma hora e 23 minutos de encontro.

Francisco Cabral, 49.º do 'ranking' mundial de pares, conquistou em 2022 dois títulos ATP, o primeiro no Estoril Open, ao lado do compatriota Nuno Borges, e o segundo no domingo, em Gstaad, na Suíça, já fazendo dupla com Brkic.

O jovem portuense, de 25 anos, decidiu no ano passado apostar exclusivamente na vertente de pares, ocupando esta semana o melhor 'ranking' da carreira, após ter subido 14 lugares nessa hierarquia mundial.

