O técnico, de 41 anos, esteve duas temporadas ao serviço dos 'tricolores', nas quais guiou o clube no regresso à elite do futebol português e no qual se conseguiu manter, na derradeira jornada do campeonato, com um triunfo na receção ao Gil Vicente, por 1-0.

De acordo com a mesma fonte, Sérgio Vieira pretende dar um passo mais ambicioso na carreira, que conta já com passagens por Farense, Famalicão e Moreirense e, no Brasil, por São Bernardo, América Mineiro, Ferroviária, Atlético Paranaense e Guaratinguetá.

Antes de se tornar treinador principal, começou por ser analista na Naval, Académica, Sporting de Braga e Sporting, até à época 2013/14, optando depois por ir para o Brasil.

O Estrela da Amadora, que deverá oficializar a saída do treinador em breve, terminou a I Liga portuguesa na 14.ª posição, com 33 pontos, um acima do Portimonense, que vai discutir o play-off de manutenção com o AVS, terceiro classificado do segundo escalão.

DYRP // VR

Lusa/Fim