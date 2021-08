Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, para a quarta jornada da I Liga, Sérgio Conceição disse observar o resultado sorteio realizado na quinta-feira "com positivismo", encarando com naturalidade a reação do treinador do Liverpool.

"[Jürgen] Klopp riu-se, é normal. Vamos olhar para o grupo com positivismo e teremos tempo para falar dessas equipas fantásticas que vamos defrontar na 'Champions'. Como FC Porto vamos deixar uma boa imagem como clube com mais presenças nesta prova onde já demonstrámos ser competitivos", afirmou o técnico dos 'dragões'.

Sérgio Conceição enalteceu o histórico dos clubes que integram o Grupo B, com os sete títulos europeus de AC Milan e os seis de Liverpool, mas também os dois alcançados pelo FC Porto.

"A primeira palavra que me vem à cabeça é equilíbrio. Quatro grandes clubes da Europa é, se calhar, o grupo, somando tudo, que tem mais Ligas dos Campeões. As quatro equipas são fortes. Em termos do momento atual, há essas grandes diferenças de orçamento que já conhecemos. Mas dizemos que não é isso que entra em campo", vincou o técnico.

A fase de grupos da edição de 2021/22 da Liga dos Campeões arranca em 14 de setembro.

JYA // JP

Lusa/Fim