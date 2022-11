"Os nossos caminhos cruzaram-se muito antes do futebol. Desde cedo aprendi a apreciar o Fernando [Gomes] enquanto homem. Ao longo dos anos, mantivemos uma relação de muito respeito e admiração, acrescentando o futebol àquilo que nos unia", escreveu o treinador dos 'dragões'.

Sérgio Conceição, que não coincidiu com o goleador no FC Porto, clube a que chegou aos juniores já após a retirada do antigo avançado, que terminou a carreira no Sporting, conviveu com o goleador já como dirigente dos 'dragões'.

"Hoje partiu um símbolo do nosso clube e do futebol português. Até sempre, Bibota", disse ainda Sérgio Conceição na sua página na rede social Twitter.

A morte de Fernando Gomes, aos 66 anos, devido a doença prolongada, foi hoje comunicada pelo FC Porto, clube em que o avançado jogou desde os escalões de formação e que representou em 13 épocas no escalão principal.

