Sérgio Conceição divide favoritismo para jogo com o Sporting O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, dividiu hoje que o favoritismo no clássico com o Sporting, no domingo, em Lisboa, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, "é de 50/50". desporto Lusa desporto/sergio-conceicao-divide-favoritismo-para-jogo_5e109670173a6f1c31675675





O treinador portista desvalorizou o facto de os 'dragões' não vencerem no terreno dos 'leões' desde 2008 e defendeu que "os jogos são todos diferentes, cabendo ao FC Porto fazer a história deste".

"Quem escreve a história do jogo somos nós. Cabe-nos escrever a história do jogo de amanhã [domingo] e não olhar para o passado. Queremos escrever uma nova história. E nada disso nos pode condicionar. Todos os segundos vão ser diferentes dos outros jogos. Estava na Académica e ganhei ao FC Porto, no tempo do Paulo Fonseca, e há 40 e tal anos que não ganhávamos", contou o técnico em conferência de imprensa de antevisão do clássico.

Sérgio Conceição relativizou a vantagem de nove pontos sobre o rival de domingo, partilhando com o Sporting a necessidade de vencer.

"É um jogo 'grande', historicamente importante no nosso campeonato. Estamos preparados para ele. A importância e pressão é igual para os dois clubes. Quem representa estes clubes tem sempre a pressão de ganhar. Espera-nos um jogo em que o favoritismo é 50/50 e um jogo diferente de todos. Cada um tem a sua história", referiu.

O treinador dos 'dragões' elogiou o "momento bom" dos 'leões', elogiando Silas.

"Nos últimos jogos têm sofrido pouco e marcado muitos golos. Com o Silas é uma equipa que gosta de atacar. Uma equipa que tem estas características, se não estiver equilibrada, pode sofrer mais. Mas tem sofrido pouco. Tem uma equipa mais organizada e está num bom momento. E nos diferentes momentos do jogo sabe o que faz e tem uma mobilidade muito interessante", sublinhou.

Sérgio Conceição lembrou que "este jogo não decide rigorosamente nada", apesar de assinalar que "todos os pontos são importantes" para a conquista do título.

O treinador confidenciou ainda que o médio do FC Porto Danilo vai seguir na comitiva 'azul e branca' para Lisboa, isto depois de ter treinado condicionado desde quinta-feira.

"O Danilo está melhor, vai estar convocado, vamos ver amanhã sua utilização ou não", explicou o técnico sobre o único jogador que, até ao momento, apresenta problemas físicos.

Na quinta-feira, o FC Porto deu conta de uma "inflamação no joelho direito" do internacional português, que o tirou dos dois últimos treinos.

O FC Porto, segundo classificado com 35 pontos, defronta o Sporting, terceiro com 26, no domingo, a partir das 17:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

JYA // JP

Lusa/Fim