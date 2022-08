Sérgio Conceição elogiou o trabalho desenvolvido pelo técnico Álvaro Pacheco no Vizela, mas referiu que o FC Porto está preparado para conquistar os três pontos.

"O Vizela é uma equipa que tem mais um ano de experiência e de trabalho. O Álvaro Pacheco, com aqueles jogadores, fez um trajeto espetacular nos últimos anos. É cada vez uma equipa mais sólida. Cabe-nos a nós fazermos o máximo para ganhar e conquistar os três pontos que são importantes nesta competição que é campeonato", começou por dizer em conferência de imprensa.

O técnico da formação 'azul e branca' mostrou estar atento ao trabalho do adversário e expôs lances da primeira jornada na partida com o Rio Ave.

"Sabemos que é uma equipa agressiva, quando não tem bola. Houve uma situação contra o Rio Ave em que o avançado se isolou a partir dessa mesma agressividade. Houve também um lance na pré-época frente ao Gil Vicente em que isso aconteceu. Tem a ver com essa agressividade que metem no jogo e que nós conhecemos", disse Conceição.

Otávio, depois de castigo, regressa às opções do treinador, ainda assim, confrontado com o nome do internacional português, Sérgio Conceição não quis revelar muito.

"Há alta probabilidade de entrarmos com 11 jogadores, só se ficarem a maior parte dos jogadores doentes. De resto, faz parte do meu trabalho, analisar quem está melhor para entrar no jogo", frisou o treinador.

Sérgio Conceição falou também dos reforços e da forma como estes se estão a adaptar à equipa e ao clube.

"Teremos mais reforços no banco que nos podem ir ajudando, dependendo do que o jogo nos der. Estou aqui há cinco anos, esta é a sexta época, e todos os anos o grupo é bom. Os jogadores que vão entrando, que não jogam tanto, dão respostas positivas, seja o Otávio, que é um excelente jogador como todos reconhecem, seja o David Carmo, o Verón, importante é terem esse estado de espírito aqui diariamente", salientou o técnico.

Para Sérgio Conceição, "há uns [reforços] que precisam de um tempo maior de adaptação, isso é obvio, evidente".

"Há outros que vêm do nosso campeonato e que têm mais facilidade em perceber o que é ser Porto. Depois, cabe-me a mim, olhando para isso, escolher quem inicia o jogo e quem está na ficha de jogo", afirmou.

Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre o ambiente que o FC Porto vai encontrar em Vizela, estádio onde habitualmente os adeptos dos 'grandes' não costumam estar em maioria.

"Gosto de ir ver jogos da distrital pela paixão que os adeptos metem nos jogos, pela rivalidade que existe nos meios mais pequenos. Jogar com adeptos apaixonados como tem o Vizela, como tem o Vitória, como tem o FC Porto, é sempre bom para o futebol. É o tal condimento que faltava em tempos de pandemia. É evidente que prefiro ter uma casa cheia de adeptos do FC Porto e fico satisfeito por ver que os bilhetes para Vizela esgotaram rapidamente. Mas gosto de sentir esse fervor das bancadas, o próprio insulto que me chega de uma forma fácil das bancadas. Faz parte, é o futebol", finalizou o técnico.

O FC Porto joga este domingo, às 18:00 horas, em Vizela, numa partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

JYA // NFO

Lusa/fim