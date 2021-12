"Esta conferência de imprensa foi convocada para informar que decidi deixar o futebol profissional. Os médicos disseram-me que a melhor decisão a tomar é deixar de jogar", disse Sergio Aguero, visivelmente emocionado.

O anúncio foi feito durante um evento realizado na tribuna de Camp Nou, com a presença, entre outros, do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, dos jogadores da primeira equipa catalã e Pep Guardiola, treinador do Manchester City, clube em que Aguero jogou durante 10 anos (2011 a 2021).

