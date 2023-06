O selecionador Francisco Neto divulgou na terça-feira as 23 jogadoras escolhidas para o primeiro Mundial de Portugal, mas explicou que durante a semana iria ainda incluir duas jogadoras de reserva, que efetuarão a preparação com as restantes.

Na ocasião, Francisco Neto explicou que ainda avaliava o perfil das futebolistas que iria chamar, além das 23.

Uma escolha hoje anunciada e que recaiu em Alicia Correia e Joana Martins, jogadoras do Sporting e já com experiência a nível de seleção principal, com 10 e três internacionalizações, respetivamente.

Na convocatória para o Mundial, Francisco Neto não promoveu grandes surpresas, sendo o maior destaque a entrada da média Ana Rute e a ausência de Vanessa Marques, ambas do Braga.

De resto, o técnico manteve o seu núcleo duro, com nomes como Patrícia Morais, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Diana Gomes, Catarina Amado, Andreia Norton, Dolores Silva, Fátima Pinto, Tatiana Pinto, Kika Nazareth, Jéssica Silva, Carolina Mendes e Ana Borges, entre outras.

No Mundial2023, Portugal defrontará na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), em Dunedin, o Vietname (27), em Hamilton, e os detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), em Auckland.

O Mundial decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, e, antes da partida, em 10 de julho, a seleção das 'quinas', que inicia os trabalhos de preparação em 19 de junho, defronta a Ucrânia, no dia 07 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto.

RPM (PFO) // AJO

Lusa/Fim