"Temos de assumir o nosso favoritismo neste primeiro play-off, mas com respeito máximo porque não nos fartamos de dizer que, há 10 anos, estávamos na mesma posição em que o Azerbaijão agora se encontra e acabámos por conseguir o apuramento para o Europeu", reconheceu o treinador, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Francisco Neto reagiu, assim, ao sorteio que colocou as azeris no caminho de Portugal na primeira ronda dos play-offs (23 e 29 de outubro), que apura o vencedor para uma segunda ronda (27 de novembro e 03 de dezembro), em que se defrontará a República Checa ou a Bielorrússia.

"A verdade é que, pelo ranking, o favoritismo será da Chéquia [República Checa], mas no futebol tudo pode acontecer. São duas equipas com trajetos ligeiramente diferentes. A Chéquia apresenta-se neste play-off como principal candidata, mas não vale de nada estarmos a passar no segundo play-off se nada fizermos no primeiro. Para já, para nós, o foco é totalmente no Azerbaijão", garantiu Francisco Neto.

A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar o Azerbaijão na primeira ronda dos play-offs de acesso ao Campeonato da Europa de 2025, ditou hoje o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Portugal, que procura a sua terceira presença num Europeu, após 2017 e 2022, visita as azeris na primeira mão, em 23 de outubro, e joga a segunda mão em casa, em 29 de outubro.

Caso ultrapasse o Azerbaijão, a seleção lusa irá jogar com a Bielorrússia ou com a República Checa na segunda e derradeira ronda dos play-offs, cujos jogos estão agendados para 27 de novembro e 03 de dezembro.

A fase final do Campeonato da Europa feminino realiza-se entre 02 e 27 de julho de 2025, na Suíça.

