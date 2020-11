"Há um objetivo claro a atingir e iremos fazer de tudo para estarmos presentes na 'final four' para tentar revalidar o título alcançado há um ano", vincou Fernando Santos, acrescentando que a partida do dia 14 de novembro, no Estádio da Luz, é "seguramente decisiva".

Contudo, o selecionador explicou depois que "se houver um empate 0-0 não [é decisivo]" e que tudo se decide na última jornada [na Croácia], mas frisa que "os critérios de desempate passam pelos golos marcados fora e em casa", sendo que "uma vitoria de uma das equipas [Portugal ou França], acaba [com as contas] e deixa de haver possibilidades".

Sobre o duelo entre o campeão do mundo e vice-campeão da Europa [França] e o campeão europeu [Portugal], o selecionador antevê um jogo em que qualquer uma das duas seleções pode sair vencedora.

"Estamos a falar de uma equipa de gabarito enorme, um confronto do mais altíssimo nível. É um grande jogo entre duas grandes equipas. Temos condições para vencer a França, como a França tem condições para vencer Portugal", analisou.

Questionado sobre a escolha de Andorra para o particular, que antecede a dupla jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, o critério esteve na disponibilidade e na obrigatoriedade de realizar um jogo de preparação.

"O critério foi os que estavam disponíveis, dentro daquilo que foi o nosso conceito. É obrigatório e se não fosse, não realizávamos nenhum jogo. Com a sobrecarga dos jogadores, não tem sido fácil andar a jogar quarta e domingo, com 72 horas de intervalo. Aqui na seleção também tivemos esse problema, não tínhamos era três jogos", justificou.

A equipas das 'quinas' tem agendado um particular com Andorra, em 11 de novembro, no Estádio da Luz, antes de receber os franceses no mesmo reduto, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros na fase de grupos da Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, que é o detentor do troféu, lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer hipótese de seguir em frente.

AJC (MO) // AJO

Lusa/Fim