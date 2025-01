Oslo, 21 jan 2025 (Lusa) -- O selecionador de andebol de Portugal afirmou hoje que a equipa "já subiu a Serra da Estrela", com o apuramento invicto para a 'main round' do Mundial, "mas falta ainda escalar o Evereste" e assegurar os quartos de final.

Paulo Pereira reconheceu ainda que uma vitória frente à Suécia, na quarta-feira, na Unity Arena, em Oslo, deixa a seleção portuguesa em boas condições para atingir o inédito apuramento para os quartos de final do Mundial.

Portugal, que terminou invicto o Grupo E, com triunfos frente à anfitriã Noruega (31-28), Brasil (30-26) e EUA (30-21), transitou para o Grupo III da 'main round' com quatro pontos, à frente da Suécia e da Espanha, ambas com três.

Suécia e Espanha, que empataram entre si a 29 golos na derradeira jornada do Grupo F, são duas das seleções mais tituladas, respetivamente com quatro e duas medalhas de ouro em Mundiais, pelo que a missão dos 'heróis do mar' não será fácil.

A Suécia soma um total de 12 medalhas (quatro de ouro, quatro de prata e quatro de bronze) e terminou as duas últimas edições do campeonato do Mundo nas quatro primeiras posições, tendo sido segunda em 2021 e quarta em 2023, após perder com a Espanha (39-36).

"A subida à Serra de Estrela foi concluída, mas começa agora a escalada ao Evereste e vai ter que ser sem apoio de oxigénio. Sem garrafa, nem nada, vai ser uma escalada brutal e oxalá que a consigamos fazer", reconheceu Paulo Pereira.

O treinador português destacou Jim Gottfridsson, "um dos melhores centrais do mundo", e os laterais Eric Johansson, Jonathan Carsbogard e Albin Lagergren, entre uma série de atletas de altíssimo nível, que jogam nas melhores equipas".

"Mas nós também temos atletas fantásticos e vamos colocar tudo na balança e ver o que pesa mais", adiantou Paulo Pereira, na antevisão do primeiro jogo da 'main round', a realizar na quarta-feira, em Oslo, pelas 18:00 (17:00 em Lisboa).

O saldo entre ambas as seleções é favorável aos nórdicos, que venceram seis dos sete encontros realizados e perderam apenas um, por uns escandalosos 35-25, na caminhada da seleção portuguesa rumo ao histórico sexto lugar do Euro2020.

"A Suécia joga praticamente em casa [em Oslo] e é sempre candidata às medalhas, mas estamos a preparar para jogar olhos nos olhos e lutar pela vitória isso é seguro. Vamos preparar muito bem este jogo e explorar todas as nossas possibilidades", adiantou o treinador.

Paulo Pereira reconheceu que uma vitória frente à Suécia deixará a seleção portuguesa muito perto de alcançar o objetivo de passar pela primeiras vez aos quartos de final, e superar a melhor classificação, que foi 10.º lugar no Egito, em 2021.

"Não estamos demasiado obcecados com este jogo. Vamos prepará-lo muito bem, como temos feito até agora, explorar as possibilidades, e lutar pela vitoria para podermos chegar mais perto desse objetivo, mas sem o obsessões", disse.

A seleção, apesar de algumas contrariedade, como ter ficado sem o lateral Alexandre Cavalcanti, por lesão, e central Miguel Martins, por doping, substituídos à última hora por Miguel Oliveira e André Sousa, está a trabalhar sobre três vitórias.

"A equipa está tranquila, sabemos que uma vitoria contra a Suécia praticamente nos colocaria nos quartos e ficaríamos muito perto de atingir esse objetivo, mas é apenas um jogo", defendeu o treinador.

Paulo Pereira relativizou a importância do primeiro jogo da fase principal do Mundial, embora reconheça a sua importância, adiantando que depois Portugal tem mais dois, na sexta-feira com a Espanha, e no domingo, com o Chile, para perseguir esse mesmo objetivo.

