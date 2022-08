"Sair de lá [Sérvia] com os três pontos é o grande objetivo e, depois, exatamente o mesmo para o jogo com a Turquia", declarou, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Ainda em setembro de 2021, Portugal empatou a um golo na visita à congénere turca e, em outubro de 2021, recebeu e bateu a Sérvia, por 2-1, nesta fase de qualificação.

O técnico luso reconheceu "o nível de adversidade", pois "a Sérvia tem uma equipa com jogadoras muito experientes em que apenas três jogam no seu campeonato e ainda agora estiveram também na Liga dos Campeões".

"Estamos num ponto de situação em que, com um empate, passamos a não depender só de nós e é algo que não queremos. Defendemos desde o primeiro dia: chegar ao último jogo a depender só de nós para poder atingir o 'play-off'", disse.

Portugal vai visitar a Sérvia, em Belgrado, em 02 de setembro, e recebe a Turquia, em 06 de setembro, em Vizela, para tentar alimentar o sonho de uma estreia num Mundial.

Após oito de 10 rondas do Grupo H da qualificação europeia, Portugal segue na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a congénere sérvia e a cinco da líder, Alemanha.

Só o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos do 'velho Continente' são diretamente apurados para o Mundial, enquanto os segundos classificados terão de disputar um 'play-off'.

"A cada ano que vai passando, a equipa vai evoluindo em função dos contextos em que vai estando inserida", sublinhou ainda o selecionador português, referindo-se, entre outras, à segunda presença lusa numa fase final de um Europeu, em julho, no Inglaterra2022.

A seleção das 'quinas' vai estar concentrada em estágio a partir de 28 de agosto na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A fase final do torneio dos Antípodas vai disputar-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.

HPG // MO

Lusa/Fim