Diogo Araújo e Pedro Catarino (Sporting), João Grosso (Oliveirense), Daniel Relvão (Académica) e Diogo Gameiro (CAB Madeira) foram os cinco jogadores que caíram da lista de pré-convocados.

Atualmente a segunda posição do Grupo A, Portugal já assegurou a qualificação para a fase seguinte, somando sete pontos, menos um do que a Bielorrússia, mais dois do que a Albânia e três do que o Chipre.

Na quinta-feira, Portugal defronta a Bielorrússia e no sábado o Chipre, em jogos que se vão disputar em Nicósia.

Lista de convocados:

- Benfica: Rafael Lisboa.

- FC Porto: Francisco Amarante, Miguel Queiroz e Vladyslav Voytso.

- Lusitânia: Sérgio Silva.

- Oliveirense: João Guerreiro e João Barbosa.

- Ovarense: Pedro Bastos.

- Ourense/Esp: Diogo Brito.

- Palencia Basket/Esp: Sasa Borovnjak.

- Sporting: Cláudio Fonseca e Diogo Ventura.

- Zentro Basket/Esp: Gonçalo Delgado.

