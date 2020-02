Seleção portuguesa de râguebi vence Roménia e lidera 'Championship' A seleção portuguesa de râguebi bateu hoje a Roménia por 22-11, em jogo da segunda jornada do Europe Championship, nas Caldas da Rainha, assumindo, de forma provisória, a liderança da competição. desporto Lusa desporto/selecao-portuguesa-de-raguebi-vence-romenia-e_5e3f082f3555ec127142e474





Portugal soma oito pontos, fruto de duas vitórias noutros tantos encontros, e manteve-se à frente da Bélgica, que bateu a Rússia por 38-12, em Bruxelas, somando um ponto de bónus ofensivo e colocando-se na segunda posição a apenas dois pontos dos 'lobos'.

Os romenos entraram melhor no encontro e adiantaram-se com duas penalidades de Florian Vlaicu (04 e 10 minutos), mas a excelente reação dos 'lobos' permitiu à equipa dominar a primeira parte e sair para o intervalo com uma vantagem de 17-6.

Dany Antunes, autor de dois ensaios (11 e 29 minutos), duas transformações (12 e 30) e uma penalidade (38), revelou-se decisivo para a vantagem portuguesa, que Mike Tadjer ampliou com novo toque de meta (51), colocando o marcador em 22-6.

Depois disso, a defesa portuguesa esteve praticamente irrepreensível, travando quase todas as investidas do adversário nos últimos 22 metros e procurando sempre surpreender com saídas rápidas dos jogadores das linhas atrasadas.

A Roménia ainda chegou ao ensaio por Marius Simionescu (64 minutos), numa altura em que Portugal jogava em inferioridade numérica, devido ao cartão amarelo a Duarte Azevedo, mas nunca conseguiu colocar em causa o triunfo da equipa orientada por Patrice Lagisquet.

Portugal aguarda, agora, o desfecho da partida entre Espanha e Geórgia, no domingo, equipas que também venceram na primeira jornada do torneio e podem 'saltar' para a liderança em caso de vitória no desafio que terá lugar em Madrid.

Jogo no Complexo Municipal dos Desportos, nas Caladas da Rainha

Portugal -- Roménia, 22-11.

Ao intervalo: 17-6.

Sob arbitragem do francês Ludovic Cayre, as equipas alinharam:

- Portugal: Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Ivo Morais, Jean Sousa, José Rebelo de Andrade, João Granate, David Wallis, Manuel Picão, Duarte Azevedo, João Lima, Dany Antunes, Tomás Appleton, António Vidinha, Rodrigo Marta e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda Thibault Freitas, José Madeira, Diogo Hasse Ferreira, David Costa, José Lima, Pedro Lucas, Lionel Campergue e João Freudenthal.

Ensaios (3): Dany Antunes (11, 29), Mike Tadjer (51).

Conversões (2): Dany Antues (12, 30).

Penalidades (1): Dany Antunes (38).

Treinador: Patrice Lagisquet

- Roménia: Ionel Badiu, Ovidiu Cojocaru, Alexandru-mihai Tarus, Ionut Muresan, Adrian Motoc, Mihai Macovei, Dragos Ser, Kamil Sobota, Florin Surugiu, Boghita Boldor, Ionut Dumitru, Florian Vlaicu, Taylor Gontineac, Marius Simionescu e Ionel Melinte.

Jogaram ainda Vladut Popa, Costel Burtila, Johannes Van Heerden, Marina Capatina, Constantin Pristavita, Nicolas Onutu, Adrian Ion e Tudorel Bratu.

Ensaios (1): Marius Simionescu (64).

Conversões (0).

Penalidades (2): Florian Vlaicu (04, 10).

Treinador: Andrew Robinson

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dragos Ser (51) e Duarte Azevedo (56).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.

