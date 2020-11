Seleção moçambicana de futebol volta a perder frente aos Camarões

A seleção moçambicana de futebol, treinada pelo português Luís Gonçalves, perdeu hoje 2-0 com os Camarões, do compatriota Toni Conceição, formação que se isolou no grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2021).