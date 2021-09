No Estádio Miejski, a equipa checa colocou-se frente do marcador aos 11 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Pawel Gaszczik, mas Guilherme Santos (20), Ivan Lima (30) e Diogo Monteiro (43) operaram a reviravolta para Portugal ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, João Rêgo, aos 86 minutos, fez o resultado final.

A seleção nacional vai defrontar nas meias-finais, agendadas para domingo, o vencedor do encontro entre Inglaterra e Roménia.

LG // AJO

Lusa/fim