Portugal chegou ao intervalo a vencer por 8-0, mas consolidou a vantagem numa segunda parte que foi de 'sentido único', apesar da tarde um pouco desinspirada do par de médios, acabando por levar a melhor sobre os 'tupis' com cinco ensaios contra um.

Duarte Diniz fez o primeiro toque de meta logo aos três minutos, após uma boa arrancada individual de António Cortes, que resultou no ensaio do talonador português, antes de Jerónimo Portela, numa penalidade (26), estabelecer em 8-0 o marcador com que se chegaria ao intervalo.

O Brasil reduziu logo no início da segunda metade, numa penalidade de Moisés Duque (48), mas Portugal aproveitou da melhor forma um cartão amarelo a Cléber Dias (52), que deixou os visitantes em inferioridade numérica durante 10 minutos.

O pilar David Costa (55) fez o segundo ensaio da tarde (13-3) e Nuno Sousa Guedes (58) deixou os 'tupis' em grandes dificuldades com o terceiro toque de meta (18-3), após uma grande jogada de entendimento entre Manuel Cardoso Pinto e Tomás Appleton, que 'serviu' o experiente jogador do Direito.

Já em igualdade numérica, Rafael Simões (66), num 'maul' dinâmico bem montado pelos portugueses, voltou a pisar a área de ensaio adversária (23-2), e Thibault Freitas (70) fez o último ensaio português, transformado por João Lima (30-3).

Com o triunfo garantido, Portugal acabou por consentir o ensaio de honra ao Brasil, por Mateus Cláudio (75), num 'maul' dinâmico montado nos últimos cinco metros portugueses.

As duas seleções voltam a defrontar-se em 28 de novembro, às 15:00, novamente no Campo A do Centro de Alto Rendimento do Jamor.

Jogo no Campo A do CAR do Jamor, em Oeiras.

Portugal - Brasil, 30-10.

Ao intervalo: 8-0.

Sob arbitragem do nacionalidade e nome do árbitro, as equipas alinharam:

- Portugal: David Costa, Duarte Diniz, Diogo Ferreira, José Madeira, Rafael Simões, Valentim Ambrósio, David Carvalho, Thibault Freitas, João Belo, Jerónimo Portela, António Cortes, Tomás Appleton, José Lima, Raffaele Storti e Manuel Cardoso Pinto..

Jogaram ainda: Hugo Mendes, Nuno Mascarenhas, Bruno Rocha, Duarte Torgal, Manuel Picão, Nuno Sousa Guedes, João Lima e Pedro Lucas.

Ensaios (5): Duarte Diniz (03), David Costa (55), Nuno Sousa Guedes (58), Rafael Simões (66'), Thibault Freitas (70).

Conversões (1): João Lima (71).

Penalidades (1): Jerónimo Portela (26).

Treinador: Patrice Lagisquet

- Brasil: Lucas Abud, Endy Willian, Wilton Rebolo, Gabriel Paganini, Cléber Dias, Matheus Augusto, Adrio Luiz, André Arruda, Douglas Rauth, Lucas Spago, Daniel Silva, Moisés Duque, Felipe Sancery, Robert Tenório e Daniel Sancery.

Jogaram ainda: Caíque Silva, Yan Rosetti, Matheus Rocha, Michael Moraes, Rafael Teixeira, Felipe Gonçalves, Josh Reeves, Laurent Bourda.

Ensaios (1): Mateus Cláudio (75).

Conversões (1): Josh Reeves (76).

Penalidades (1): Moisés Duque (48).

Treinador: Fernando Portugal

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cléber Dias (52).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

