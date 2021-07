Em encontro da primeira jornada do Grupo A, a formação africana, que tem como melhor registo olímpico o sétimo lugar de 1996, só conseguiu equilibrar o encontro na primeira parte, que terminou a perder por um golo (13-12).

Na segunda parte, Montenegro, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Londres2012 (derrota na final com a Noruega por 26-23), dominou por completo e acabo por ganhar por 11 golos de diferença.

Jovanka Radicevic, com 12 golos, em outros tantos remates, destacou-se nas montenegrinas, enquanto Natália Fonseca foi a melhor marcadora das angolanas, com seis.

Em 2016, no Rio de Janeiro, Angola tinha superado Montenegro por 27-25 e acabou a prova no oitavo lugar (perdeu cor 31-27 com a Rússia, nos quartos de final), enquanto as europeias ficaram no 11.º posto.

Na fase de grupos, as quatro primeiras classificadas de cada um dos dois agrupamentos, de seis, qualificam-se para os quartos de final.

