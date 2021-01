A FCA indicou hoje que, em cumprimento do protocolo sanitário para a covid-19 em viagens internacionais, solicitou testes de despiste a todos os 30 elementos a delegação e 11 acusaram positivo.

Segundo a federação cabo-verdiana, os 11 elementos foram submetidos a novo teste de PCR, na terça-feira, e apenas um deu resultado negativo.

"Assim sendo, e mesmo desfalcada de seis jogadores e quatro elementos do staff, incluindo o treinador principal, um dos treinadores adjuntos, um fisioterapeuta e um membro da FCA, a comitiva cabo-verdiana viajará para o Campeonato do Mundo, no Egito, e fará a sua participação neste evento que conquistou por mérito próprio e com muito suor e garra", garantiu o órgão máximo do andebol em Cabo Verde.

A FCA adiantou que a comitiva viaja hoje para o Egito, "apesar dessas enormes baixas", mas sem avançar o nome dos jogadores e dos elementos técnicos que testaram positivo para o novo coronavírus.

O organismo federativo garantiu, no entanto, que a seleção está "confiante e motivada e promete dignificar o país e dar orgulho aos cabo-verdianos".

Pela primeira vez, o Campeonato do Mundo de andebol masculino conta com a participação de 32 equipas -- entre as quais a de Portugal -, sendo que a seleção de Cabo Verde é estreante.

A seleção cabo-verdiana que integra o Grupo A da prova, que decorre entre hoje e 31 de janeiro, juntamente com Hungria, que vai ser o adversário de estreia, na sexta-feira, Alemanha e Uruguai.

