"Tenho muito respeito pela Liga dos Campeões. O Benfica chegou aos quartos de final nos últimos dois anos, foi um grande êxito, mas isso não quer dizer que, para a frente, seja mais fácil. É sempre um desafio chegar à fase a eliminar, é esse o nosso primeiro objetivo e, depois, passar fase a fase. Temos de estar completamente focados no jogo de amanhã [quarta-feira] e nos jogos subsequentes. Será excelente conseguir algo como no ano passado, mas agora não estamos ainda focados nisso", afirmou.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada do Grupo D, na qual os 'encarnados' recebem os austríacos do Salzburgo, Roger Schmidt considerou que o Benfica não pode cometer erros nas seis partidas do agrupamento, que também conta com Inter Milão e Real Sociedad.

"O primeiro jogo é em casa, será excelente ganhar e começar o grupo em boa posição, mas, mesmo jogando em casa, é preciso trabalhar no duro. Na época passada, foi essa a nossa abordagem e foi assim que conseguimos ter algum sucesso na prova. Estamos confiantes e respeitamos o nosso adversário, porque é importante saber que também eles jogam um futebol muito intenso. Estamos preparados", disse o técnico germânico.

Roger Schmidt, primeiro, não quis 'abrir o jogo' em relação à constituição da equipa no jogo inaugural da competição 'milionária', mas, mais tarde, revelou que o guarda-redes ucraniano Trubin será titular, sendo agora "a primeira escolha para a baliza" do Benfica.

"Dei ao Samu [Samuel Soares] oportunidade de mostrar serviço e dei oportunidades ao Trubin para se adaptar ao Benfica e companheiros de equipa. O Trubin não teve muito que fazer no sábado, mas é essa a sina de um guarda-redes do Benfica. Foi bom jogar 90 minutos e amanhã [quarta-feira] vai jogar. É a primeira escolha para a baliza, confio nele", contou.

Nos 15 minutos iniciais do treino de hoje, abertos à comunicação social, Roger Schmidt apenas não pôde contar com o jovem guarda-redes André Gomes, a recuperar de uma lesão prolongada, estando totalmente integrados no grupo de trabalho Bernat, Jurásek e Gonçalo Guedes, mas o treinador realçou que os jogadores precisam de mais tempo.

"Temos três jogadores a recuperar de lesão. Temos de permitir que recuperem os seus níveis e, jogo a jogo, tomar a decisão. Só faz sentido eles estarem lá se os puder usar. Não queremos que tenham reincidências ou recaídas nas lesões", apontou o treinador.

Este duelo marca também o reencontro de Roger Schmidt com o Salzburgo, clube que orientou durante duas temporadas (2012/13 e 2013/14), tendo conquistado uma Liga e uma Taça austríacas, mas será um jogo "especial" apenas por ser da Liga dos Campeões.

"É especial porque é Liga dos Campeões. É a primeira coisa especial do jogo. Já fui o treinador deles, mas já foi há muito tempo, há 10 anos. Não está lá muita gente com quem trabalhei, mas as minhas recordações desse tempo são muito boas. Era um bom grupo, com bons jogadores, mas faz parte da história", assumiu o treinador, de 56 anos.

O campeão português Benfica recebe o decacampeão austríaco Salzburgo na primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00, num encontro que será ajuizado pelo árbitro turco Halil Umut Meler.

DYRP // PFO

Lusa/Fim