"O que posso dizer sobre o João [Mário] é que ele quer sair do clube e que há negociações concretas para isso. Portanto, não está na convocatória para amanhã [sexta-feira]. Estou a contar que ele saia. Se não sair até ao final do mercado de transferências, continua a ser nosso jogador", resumiu o treinador, em conferência de imprensa, no Seixal.

Schmidt, além disso, reconheceu que não fica satisfeito por perder mais um "jogador-chave", como aconteceu em "situações como Grimaldo e Rafa Silva", mas vincou que tem "respeito pela situação" do médio e que entende a sua decisão.

Ainda sobre as possíveis entradas e saídas no plantel, frisou, mais do que uma vez, que o facto de existir "interesse do mercado" nos jogadores do Benfica "não significa que os jogadores queiram sair" e lembrou que a decisão final pertence ao clube.

"Queremos lutar por todos os títulos, por isso precisamos de ter um plantel com muita, muita qualidade, não podemos vender todos os nossos jogadores. Há movimentações, mas é claro que temos de manter a qualidade do nosso plantel", atirou o técnico, à margem da antevisão da visita ao Moreirense, para a quarta jornada da I Liga de futebol.

Ainda assim, admitiu "conversar" se um dos "três pontas de lança não estiver satisfeito com a situação e não quiser lutar pela posição". Recusou dizer diretamente se, nesse caso, prefere a saída de Arthur Cabral ou de Marcos Leonardo, mas deixou 'pistas'.

"O Marcos Leonardo é um avançado jovem, comprámo-lo há meio ano e ainda acreditamos no seu potencial, na sua qualidade e queremos trabalhá-lo para se tornar num grande avançado do Benfica", comentou.

No sentido inverso, o das entradas, recusou abordar a possível chegada do lateral direito Issa Kaboré, do Manchester City, apesar de reconhecer que o Benfica "está à procura" de um jogador para a posição, mas aceitou falar do avançado suíço Zeki Amdouni, proveniente do Burnley, "porque está muito perto do acordo".

"O que nos dá é muita qualidade no ataque, especialmente por ser flexível para jogar como segundo avançado, nas faixas ou como ponta de lança. É exatamente o perfil que procurávamos, por isso ficamos contentes por assinar contrato hoje", elogiou o treinador.

O Benfica visita o Moreirense na sexta-feira, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

