Depois de cumprir castigo na vitória contra o Desportivo de Chaves (1-0), para a I Liga, o internacional luso regressa ao centro da defesa 'encarnada', por troca com Tomás Araújo, enquanto o dinamarquês rende o brasileiro Arthur Cabral na posição de ponta de lança.

Assim, a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt vai começar o dérbi no Estádio da Luz com Trubin na baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes.

O meio-campo das 'águias' ficará a cargo de Florentino e João Neves, com Rafa, Dí Maria e David Neres mais soltos no apoio a Tengstedt.

Já Rúben Amorim operou mais trocas, face ao 'onze' que venceu o Estrela da Amadora (2-1), para o campeonato, com as esperadas inclusões de Coates e Inácio na defesa, Ricardo Esgaio na lateral direita e Hjulmand no meio-campo, nos lugares de St. Juste, Matheus Reis, Geny Catamo e Morita, respetivamente.

Desta forma, o guarda-redes será Franco Israel, os centrais Diomande, Coates e Gonçalo Inácio, com as alas a ficarem destinadas a Ricardo Esgaio e Nuno Santos.

Daniel Bragança vai manter-se na dupla de meio-campo, agora ao lado de Hjulmand, atrás dos avançados Francisco Trincão, Paulinho e Viktor Gyökeres.

A equipa 'leonina' necessita apenas de um empate no terreno do rival, graças aos golos marcados por Pedro Gonçalves, aos nove minutos, e pelo sueco Gyökeres, aos 54, aos quais os 'encarnados' apenas conseguiram responder pelo norueguês Aursnes, aos 68, na partida da primeira mão, disputada em 29 de fevereiro, no Estádio José Alvalade.

O encontro entre o Benfica e o Sporting tem início às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Na quarta-feira, o Vitória de Guimarães recebe o FC Porto em jogo da primeira mão da outra meia-final, a partir das 20:15, com a segunda mão a disputar-se no Estádio do Dragão, em 17 de abril.

AJC/CYP/DYRP // MO

Lusa/Fim