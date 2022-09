Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com os minhotos, Roger Schmidt admitiu ser "verdade" que a equipa tem pela frente "jogos grandes nas próximas semanas", mas lembrou que também já teve "muita pressão no início da época" e que tem de confirmar o bom momento "semana após semana".

"Se quisermos alcançar algo especial, temos de o mostrar durante toda a época. É verdade que há jogos grandes nas próximas semanas, mas neste momento estamos completamente focados no Vitória [de Guimarães] e não faz muito sentido olhar mais à frente, para os jogos da Liga dos Campeões, ou para outros jogos", advertiu o técnico alemão, no Seixal.

Nesse sentido, Schmidt lembrou que é preciso "voltar a ligar os motores" após a interrupção do campeonato para os jogos das seleções, mas admitiu que "não foi mau" para os jogadores "descansar um pouco e acalmar" após a elevada "carga" de jogos "nas últimas semanas ou meses, desde o início da temporada".

"É sempre um desafio para os jogadores entrarem diretamente outra vez, mas, independentemente disso, queremos continuar a jogar como antes da pausa das seleções. Estamos num bom momento, os jogadores estão felizes por estar de volta ao Benfica, há muita energia positiva, vamos tentar jogar bem e claro que queremos ganhar", assumiu o alemão.

E quando defrontarem o Vitória de Guimarães, os 'encarnados' já vão saber o resultado do encontro entre o segundo e terceiro classificados da I Liga, Sporting de Braga e FC Porto, que se defrontam hoje no Estádio do Dragão, mas Schmidt garantiu que não está interessado no resultado do encontro entre os dois perseguidores mais próximos.

"O que temos de fazer não é olhar para as outras equipas. Estamos a olhar para nós, focados no nosso jogo. Estamos numa boa situação na Liga, porque trabalhámos muito nos últimos meses e depende de nós mostrar amanhã [sábado] o mesmo espírito, a mesma atitude. Temos de fazer um grande jogo taticamente e é nisso que estamos focados, e não noutros jogos", insistiu.

O Benfica visita o Vitória de Guimarães no sábado, em encontro da oitava jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 20:30, no Estádio Dom Afonso Henriques, na 'cidade berço' e arbitragem de Rui Costa (AF Porto).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura somar a oitava vitória consecutiva no campeonato para aumentar a vantagem sobre pelo menos um dos mais próximos perseguidores, Sporting de Braga e FC Porto, que se defrontam hoje e seguem a dois e a cinco pontos dos 'encarnados', respetivamente, na tabela classificativa.

O Vitória de Guimarães, por sua vez, venceu apenas um dos últimos cinco encontros e segue em nono lugar da I Liga, com 10 pontos, os mesmos que o Sporting, a 11 pontos do Benfica.

