Sauber e Alfa Romeo prolonga parceira na Fórmula 1 "por vários anos"

A escuderia suíça Sauber e a construtora automóvel italiana Alfa Romeo, juntas no Mundial de Fórmula 1 desde 2018, prolongaram a sua parceira "por vários anos, com avaliações regulares anuais", anunciaram hoje as duas estruturas.