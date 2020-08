O são-tomense, de 34 anos, perdeu os sentidos e caiu sozinho no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, no dia 21 de dezembro, em jogo da Taça da Liga. Desde então, foi submetido a vários exames médicos.

"Disseram-me que podia continuar a praticar futebol, mas não de alta competição. Para mim é uma situação muito difícil, porque estava confiante que ia correr bem e tinha esperança de poder continuar a jogar", disse o atacante, em declarações à agência Lusa.