No Estádio José Alvalade, o brasileiro Vinícius marcou o único golo da partida para a equipa açoriana, aos 33 minutos, perante um Sporting que venceu os 11 primeiros jogos do campeonato, igualando o recorde do clube conseguido em 1990/91, mas que hoje acabou por ser derrotado.

Apesar deste desaire, o primeiro em casa para o campeonato desde o dia 12 de fevereiro de 2023, o Sporting continua na frente do campeonato, com 33 pontos, mas pode ver os rivais aproximarem-se, enquanto o Santa Clara, que somou a oitava vitória na prova, é quarto, com 24.

